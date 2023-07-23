جلسة مرتقبة للكنيست.. هكذا ينجح نتانياهو بتمرير القانون

بدأ الكنيست الإسرائيلي جلسة مداولات قبل التصويت على قانون التعديلات القضائية، حيث من المفترض أن يتم التصويت على القانون يوم الاثنين.

هذا وقد بدأ متظاهرون بالتوافد باتجاه مقر الكنيست استعدادا للاحتجاج على قوانين التعديل القضائية، يأتي ذلك بينما شهدت إسرائيل أمس احتجاجات ضخمة شارك فيها مئات الآلاف رفضا لهذه التعديلات.

كما وتستمر الأزمة الداخلية في إسرائيل بالتصاعد، وسط خلافات حادة حول قانون إصلاح القضاء الذي يدعو إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت يعتزم الائتلاف الحكومي التصويت عليه الإثنين المقبل.

وقد طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بوقف التصويت على التعديلات القضائية مع استمرار رفض عناصر في الجيش للتعديلات الدستورية واستمرار المعارضة الشعبية الواسعة، والاحتجاجات التي وُصِفت بأنها الأطول في تاريخ إسرائيل.

وقال من جانبه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه في حال تم تمرير القانون فسيكون هناك ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة، كما وطلب رئيس أركان الجيش لقاء نتنياهو لمناقشة أزمة امتناع الآلاف من جنود الاحتياط عن الخدمة.

في المقابل طلب الائتلاف الحاكم من أعضائه الاستعداد والجاهزية وأن يكونوا على مسافة قريبة من الكنيست اعتبارا من ظهر الأحد لضمان الوصول إليه.