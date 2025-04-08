جماعات دعم أوكرانية تطالب دوري هوكي الجليد الأمريكي برفض التعاون مع روسيا

دعت أكثر من عشرين جماعة دعم أوكرانية أمريكية وأوكرانية كندية دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية إلى رفض أي تعاون مع دوري الهوكي القاري الروسي، بعد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين الشهر الماضي إن ترامب دعم فكرة بوتين لاستضافة مباريات هوكي بين لاعبين محترفين أمريكيين وروس، بعد تجميد مشاركة روسيا في الأحداث الرياضية الدولية في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وتتضمن خطة بوتين إقامة المباريات في الولايات المتحدة وروسيا.

وحثت جماعات، من بينها “معا من أجل أوكرانيا” وهي منظمة غير ربحية تتخذ من نيويورك مقرا لها وترسل مساعدات غير عسكرية إلى البلاد، مفوض دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية جاري بيتمان على رفض أي تعاون من هذا القبيل في بيان اطلعت عليه رويترز اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان “إذا أقيمت مثل هذه المباريات، فإنها ستكون إهانة لملايين المشجعين الأمريكيين والكنديين في دوري هوكي الجليد الوطني وللأشخاص من أصل أوكراني في كلا البلدين.

“نحثكم على التعبير عن معارضتكم السريعة والعلنية والصريحة لهذا الاقتراح”.

وقال متحدث باسم دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية إن الدوري لم يكن منخرطا في المحادثات الأصلية وإنه ليس على علم بأي مناقشات أخرى حول هذا الموضوع.

ولم يستجب دوري الهوكي القاري، الذي يضم 20 فريقا في روسيا فضلا عن فريق واحد من كل من روسيا البيضاء وقازاخستان والصين، على الفور لطلب التعليق.