جماعة أنصار الله: لن تتوقف العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة

خلال الساعات الأخيرة، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله “الحوثيون” عن سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذتها الجماعة. وفيما يلي تفاصيل هذه الإعلانات:

تنفيذ 6 عمليات عسكرية:

في إعلان عاجل أذاعته قناة الجزيرة، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، يحيى سريع، عن تنفيذهم لست عمليات عسكرية.

استهداف حاملة طائرات ومدمرة أمريكية:

وأكد المتحدث العسكري في الإعلان الثاني استهداف حاملة طائرات أمريكية شمال البحر الأحمر، وذلك في ثاني عملية خلال 24 ساعة. وأضاف أن العملية الثانية استهدفت مدمرة أمريكية في نفس المنطقة.

تحقيق الأهداف والإصابات المباشرة:

وأشار المتحدث إلى أن العمليات حققت أهدافها بنجاح، مؤكدًا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.

تصاعد الإعلانات ورفض وقف العمليات:

وفي إعلانه الأخير، أكد المتحدث أن العمليات لن تتوقف حتى وقف العدوان على غزة، مما يشير إلى استمرار التوتر والتصعيد في المنطقة. وفق مراقبين.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.