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جماعة الحوثي: استهدفنا ميناء حيفا بعمليتين مشتركتين مع فصيل عراقي

منذ 12 دقيقة
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

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قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي (الخميس 6-6-2024) إن عمليات الجماعة مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد إسرائيل ستتكثف.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية في بيان إنها شنت عمليتين مشتركتين مع تحالف لفصائل عراقية يطلق على نفسه اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” على ميناء حيفا في إسرائيل.

وجاء في البيان الذي قرأه يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين عبر التلفزيون عن العمليتين “الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا. والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة. وقد نفذت العمليتان بعدد من المسيرات وكانت الإصابة بعون الله دقيقة”.

وشن الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومساحات واسعة من أكثر المناطق المأهولة بالسكان في البلاد، هجمات على مسار الشحن الدولي في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأدى ذلك إلى شن الولايات المتحدة لضربات انتقامية على أهداف للجماعة في اليمن منذ فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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