جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف سفينتين ومدمرتين أمريكيتين

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع في كلمة أذاعها التلفزيون في الساعات الأولى من (الثلاثاء 30-4-2024) بالتوقيت المحلي إن الجماعة استهدفت مدمرتين أمريكيتين والسفينة سيكلاديز في البحر الأحمر فضلا عن استهداف السفينة إم.إس.سي في المحيط الهندي.

وحسبما ذكر سريع فقد تمت عملية استهداف السفينة “سيكلاديز” من خلال القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر الخاص بالحوثيين.

ويوم الإثنين، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة حاويات ترفع علم مالطا بثلاثة صواريخ وهي في طريقها من جيبوتي إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول الأمن في إحدى الشركات أبلغها بوقوع انفجار على مقربة من سفينة تجارية.

ويشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، ويقولون إنها تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأدت هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر إلى عرقلة حركة الشحن العالمية ودفعت الشركات للجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأعلى تكلفة حول إفريقيا.