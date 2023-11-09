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جماعة الحوثي تتبنى إطلاق صواريخ باليستية على إيلات

منذ 15 دقيقة
المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي

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قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن (الخميس 9-11-2023) إن الجماعة أطلقت مجموعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة في إسرائيل بما في ذلك أهداف عسكرية في مدينة إيلات.

وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس إن طائرة مسيرة مجهولة أصابت مبنى في مدينة إيلات في الجنوب.

وأفادت خدمات الطوارئ بعدم وقوع إصابات وبأن الهجوم أحدث أضرارا طفيفة فقط.

وقال الجيش في بيان “هوية الطائرة المسيرة وتفاصيل الواقعة قيد المراجعة”.

وشنت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران في اليمن، في الأسابيع القليلة الماضية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل لكنها إما أُسقطت أو فشلت في إصابة أهدافها.

ويحكم الحوثيون مساحات شاسعة من اليمن بينها العاصمة صنعاء التي تبعد أكثر من 1600 كيلومتر عن إسرائيل.

وفي حادث وقع يوم 27 أكتوبر تشرين الأول، قالت إسرائيل إن الحوثيين يقفون وراء هجوم بطائرات مسيرة تسبب في انفجارات بمدينتين مصريتين على ساحل البحر الأحمر، موضحة أن هدفه كان ضرب إسرائيل.

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