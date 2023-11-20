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جماعة الحوثي تتوعد بالرد وتحذر من أي تدخل في المياه الإقليمية لليمن

منذ 4 دقائق
عناصر من مليشيا الحوثي

عناصر من مليشيا الحوثي

وكالة الأناضول
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حذرت جماعة الحوثي اليمنية الاثنين، من أي تدخل في المياه الإقليمية لليمن، متوعدة بـ”رد مناسب” على هذه الخطوة، موضحة أن لديها الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات.

جاء ذلك في تصريح لقائد قوات الدفاع الساحلي بجماعة الحوثي محمد القادري، وفق ما نقلته قناة المسيرة التابعة للحوثيين، غداة إعلان الجماعة الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وقال القادري إن قواتهم لديها “الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات وبأعيرة نارية مناسبة وضربات في أي وقت وبأي مكان” عند أي تدخل أجنبي في مياههم الإقليمية أو جزرهم.

وأضاف أنهم قادمون على “مرحلة جديدة نشهد فيها تطورا نوعيا داخل القوات البحرية ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي (لليمن)”.

وأمس الأحد 19\11\2023، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحوثيين في اليمن “اختطفوا” سفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، نافيا أن يكون على متنها إسرائيليون.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أنه يوجد على متن السفينة 25 فردا يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون.

وتوعدت جماعة الحوثي أمس الأحد، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

ومنذ 45 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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