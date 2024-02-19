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جماعة الحوثي تعلن استهداف السفينة روبيمار في خليج عدن

منذ ساعتين
المتحدث العسكري باسم الحوثيين

المتحدث العسكري باسم الحوثيين

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قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين باليمن في بيان الاثنين إن الجماعة استهدفت سفينة الشحن روبيمار في خليج عدن وإنه نتيجة للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق.

وأوضح المتحدث أن السفينة بريطانية وأن الطاقم خرج بأمان، مضيفا أن الحوثيين أسقطوا أيضا طائرة مسيرة أمريكية في الحديدة.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أمس الأحد إن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة ويديرها لبنان أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم سفينة غادرها قبالة سواحل اليمن بعد حدوث انفجار.

    المصدر :
  • رويترز

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