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جماعة الحوثي تعلن حظر مرور أي سفينة مرتبطة بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل

منذ 43 دقيقة
أحد عناصر جماعة الحوثي

أحد عناصر جماعة الحوثي

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قالت بيانات صادرة عن جماعة الحوثي في اليمن اطلعت عليها رويترز (الخميس 22-2-2024) إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وذكرت البيانات، التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، أن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أمريكية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يطبق عليها الحظر أيضا.

وصباح اليوم الخميس، قالن القيادة الوسطى الأميركية إنها نفذت أمس ضربات ضد صواريخ كروز متنقلة تابعة للحوثيين وقاذفة صواريخ باليستية تنقلها.

ولفتت إلى أن “قواتنا حددت الصواريخ ومنصات الإطلاق ومسيرات قادمة من مناطق الحوثيين”، مشيرة إلر أن “قواتنا قامت أيضا بإسقاط مسيرة هجومية في إطار الدفاع عن النفس”.

    المصدر :
  • رويترز

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