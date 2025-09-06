السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
جماعة "بوكو حرام" تقتل العشرات في هجوم شمال شرق نيجيريا

منذ 19 ثانية
قال سكان لـ”رويترز” “إن مسلحي جماعة بوكو حرام قتلوا أكثر من 60 شخصا، بينهم سبعة جنود، في هجوم خلال الليل على قرية في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا”.

وكان سكان القرية قد عادوا إليها الشهر الماضي بعد نزوح لسنوات.

ويقول الجيش النيجيري إنه كثف عمليات مكافحة التمرد في الأشهر الماضية في ولاية بورنو سعيا للقضاء على جماعات مسلحة وكذلك مسلحي جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، وهي جماعة منشقة عن بوكو حرام.

ويقول محللون وسكان إن العمليات فشلت في وقف الهجمات. وابتلي شمال غرب نيجيريا بالعنف أيضا.

وقع الهجوم على دار الجمال، بالقرب من بانكي في منطقة إدارة باما المحلية، في حوالي الساعة 8:30 مساء أمس الجمعة عندما اقتحم المسلحون القرية وأطلقوا النار عشوائيا وأضرموا النار في المنازل.

وقال باباجانا مالا، وهو من السكان الذين فروا مع الجنود إلى بلدة باما على بعد نحو 46 كيلومترا، إنه جرى إعادة توطينهم في دار الجمال الشهر الماضي بعد النزوح لسنوات.

وأضاف “حذرنا الجيش لثلاثة أيام من تجمع بوكو حرام بالقرب من قريتنا، لكنه لم يتخذ إجراء… هاجموا بأعداد كبيرة الجنود الذين فروا معنا إلى باما”.

وأوضح مالا أن 63 شخصا قُتلوا، من بينهم سبعة جنود.

وذكر زعيم في القرية، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه جرى العثور على 70 جثة بحلول صباح اليوم السبت، وأن سكانا آخرين ما زالوا مفقودين في الأدغال المحيطة.

وأوضح أن المسلحين نفذوا هجومهم “من منزل إلى منزل حيث كانوا يقتلون الرجال ويتركون النساء وراءهم. كل المنازل تقريبا تضررت”.

    المصدر :
  • رويترز

