جماعة متمردة في ميانمار تعلن السيطرة على بلدة وتنفي استهداف الروهينغا

قالت جماعة عرقية مسلحة قوية في ميانمار اليوم الأحد 19 أيار/مايو 2024، إنها سيطرت على بلدة في ولاية راخين غرب البلاد بعد أسابيع من القتال، بينما أنكرت اتهامات بأنها استهدفت أفرادا من أقلية الروهينغا المسلمة خلال الهجوم.

وقال خين ثو خا، المتحدث باسم (جيش أراكان) إن مسلحي الجماعة استولوا على بوثيدونج بالقرب من حدود ميانمار مع بنجلادش، مما يمثل هزيمة أخرى في ساحة المعركة للحكومة العسكرية التي تقاتل جماعات المعارضة على جبهات متعددة.

وقال المتحدث لرويترز عبر الهاتف “سيطرنا على كل القواعد في بوثيدونج وسيطرنا على البلدة أمس”.

ويتهم بعض الناشطين من الروهينجا جيش أراكان باستهداف الأقلية المسلمة في أثناء الهجوم على بوثيدونج والمناطق المحيطة بها، مما أجبر الكثير من أبنائها على النزوح بحثا عن الأمان.

وقال ناي سان لوين أحد مؤسسي تحالف الروهينجا الأحرار لرويترز استنادا إلى ما قال إنها روايات شهود “جاءت قوات جيش أراكان إلى وسط المدينة وأجبرت الناس على ترك ديارهم وبدأت في إحراق المنازل”.

وأضاف “بينما كانت البلدة تحترق، تحدثت مع عدة أشخاص أعرفهم وأثق بهم منذ أعوام. وقد شهدوا جميعا بأن هجوم الحرق المتعمد نفذه جيش أراكان”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الروايات المتضاربة. ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري على مكالمة للحصول على تعليق.

ويواجه الروهينجا الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ عقود. وبعد الهروب من حملة صارمة قادها الجيش في عام 2017، يعيش ما يقرب من مليون منهم مكدسين في مخيمات للاجئين بمنطقة كوكس بازار الحدودية في بنجلاديش.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ انقلاب عسكري في عام 2021 أدى إلى بزوغ المقاومة التي تقاتل إلى جانب جماعات متمردة من الأقليات العرقية منذ فترة طويلة.

ويشير تقدير بأن المجلس العسكري فقد السيطرة على نحو نصف مواقعه العسكرية البالغ عددها 5280 موقعا، بما في ذلك قواعد ومقرات.