أعلنت جمعية البلطيق، التي تضم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، عزمها على “عزل روسيا عن المجتمع الأوروبي”.

وجاء في نص القرار الذي حصلت RT على نسخة منه، تم تبنيه في نهاية الدورة الحادية والأربعين للجمعية: “تؤكد جمعية البلطيق على الحاجة الكبيرة لوحدة دول البلطيق فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، وعزل روسيا الاتحادية عن المجتمع الأوروبي”.

وتشير الوثيقة كذلك إلى الحاجة إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين دول البلطيق والحلفاء في شمال أوروبا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) “لمواجهة التهديدات الأمنية في مجال الحرب التقليدية والسيبرانية”.

وشدد ممثلو برلمان بلدان البلطيق، على “أهمية وضرورة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة”.

ويشار إلى أن جمعية البلطيق هي هيئة استشارية للتعاون بين برلمانات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا. تأسست عام 1991.

وفي وقت سابق “أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الروس. لن يسمحوا أبدا للقوى الأجنبية بإضعاف روسيا، وسيدافعون عنها كأسلافهم الأبطال على مر التاريخ.

وقال بوتين في اجتماع بمناسبة الذكرى الـ10 لإعادة تأسيس. الجمعيات التاريخية والعسكرية الروسية: “الأحداث التي تشهدها أوكرانيا صعبة ومريرة لأن المواجهة في الواقع تدور بين أبناء شعب واحد”.