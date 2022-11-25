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جمعية الصيادلة: سويسرا تعاني من نقص في الأدوية

منذ 11 دقيقة
علم سويسرا

علم سويسرا

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قالت جمعية الصيادلة السويسرية إن البلاد تعاني من نقص في الأدوية، بسبب مشاكل سلاسل الإمداد المرتبطة بإجراءات الإغلاق لمكافحة مرض كوفيد-19 في الصين والحرب الأوكرانية.

وقال إينيا مارتينلي من جمعية الصيادلة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية “أكبر مشكلة نواجهها مع أدوية الأطفال، وخاصة أدوية خفض الحرارة”.

وأضاف “هناك أيضا نقص في أدوية ضغط الدم والأمراض النفسية والشلل الرعاش (مرض باركنسون)”.

وقال رئيس جمعية الأطباء السويسرية لهيئة الإذاعة والتلفزيون إن هذا الوضع أدى في بعض الأحيان إلى إجبار الأطباء على شراء الأدوية من الخارج.

    المصدر :
  • رويترز

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