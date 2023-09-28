جمهورية ناجورنو قرة باغ تعلن حل مؤسساتها اعتبارا من بداية العام

قالت السلطات الأرمنية بمنطقة ناجورنو قرة باغ ، الخميس، إن رئيس الجمهورية المعلنة من جانب واحد سامفيل شهرامانيان وقع مرسوما بحل جميع مؤسسات الدولة اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2024.

ووفقا للمرسوم فإن الجمهورية المعلنة من جانب واحد لن يكون لها وجود اعتبارا من ذلك اليوم.

الإقليم معترف به رسميا باعتباره جزءا من أذربيجان، ومع ذلك فإن سكانه البالغ عددهم 120 ألف نسمة هم في الغالب من العرق الأرمني ولديه حكومة محلية حافظت تاريخيا على علاقات ثقافية واجتماعية وسياسية وثيقة مع يريفان، عاصمة أرمينيا.

ووصل أكثر من نصف أرمن منطقة ناجورنو قرة باغ، والذين كان عددهم يبلغ 120 ألفا، إلى أرمينيا بعد النصر الذي حققته أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة ضد المنطقة الانفصالية.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن أكثر من 65036 شخصا عبروا من ناجورنو قرة باغ إلى أرمينيا.

وأعلنت أذربيجان، السبت، أنها تعمل مع روسيا على “نزع سلاح” قوات منطقة ناجورنو قرة باغ الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية، خلال جولة للصحفيين شاركت فيها وكالة فرانس برس.