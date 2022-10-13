الجمعة 17 ربيع الأول 1444 ﻫ - 14 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جميعها متحللة.. خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 15 مهاجرا

منذ دقيقة واحدة
قارب للمهاجرين في وسط البحر

قارب للمهاجرين في وسط البحر (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية إن خفر السواحل انتشل جثث 15 مهاجرا قبالة ساحل المهدية.

وأضافت الوكالة أن السلطات تعمل على التعرف على هوية الغرقى ومن بينهم مهاجرون أفارقة.

وأفاد مصدر من الحرس البحري بمحافظة المهدية وسط البلاد بأنه جرى انتشال أكثر من 15 جثة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأوضح المصدر ذاته، أن البحر لفظ هذه الجثث بين يومي الأربعاء الخميس، بعد تغير اتجاه الريح التي ساعدت في اقترابها من الساحل.

كما بين، أن الجثث المنتشلة جميعها متحللة، ما يشير إلى مكوثها فترة طويلة في البحر.

فيما تشير المعاينات المبدئية إلى أنها تعود إلى مهاجرين من جنسيات متعددة، من بينها أفارقة جنوب الصحراء.

وأكد المتحدث أن جميع الذين تم انتشالهم نقلوا للتشريح ومعاينة الطب الشرعي في انتظار مقارنة عيناتهم بذوي المهاجرين الذين فقدوا مؤخرا في سواحل جرجيس جنوب البلاد والشابة وجبنيانة في وسطها.

هذا وتشهد مناطق مختلفة من البلاد، منها جرجيس والشابة عمليات بحث وتمشيط مكثفة، بعد غرق مراكب للهجرة غير النظامية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الولايات المتحدة والعراق
واشنطن ترحب بانتهاء الجمود السياسي بالعراق
دونالد ترامب
لجنة بمجلس النواب الأميركي تصوت لاستدعاء ترامب للتحقيق في اقتحام الكونغرس
علم فرنسا
فرنسا: الوساطة الأميركية بين إسرائيل ولبنان بشأن الترسيم لم تكن لتنجح من دوننا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المحفظة المفقودة عام 1957
اثناء تجديد المدرسة.. العثور على محفظة مفقودة منذ عام 1957
الدولار
كم بلغ دولار السوق السوداء؟
اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!