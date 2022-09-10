جنازة الملكة إليزابيث ستقام الاثنين 19 سبتمبر

قال إدوارد فيتزالان هوارد، دوق نورفولك والمسؤول عن الفعاليات الرسمية، السبت إن جنازة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا التي توفيت الأسبوع الماضي بعد 70 عاما على العرش ستقام يوم الاثنين 19 سبتمبر أيلول.

وسيُنقل النعش من قلعة بالمورال إلى إدنبرة الأحد قبل نقله جوا إلى لندن يوم الثلاثاء. وسيظل في قاعة وستمنستر من الأربعاء حتى صباح يوم الجنازة.

وأعلن السبت، تعيين تشارلز الثالث ملكا جديدا لبريطانيا في مراسم تاريخية في قصر سانت جيمس، خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

ومع وفاة الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 96 عاما الخميس بعد جلوسها على العرش لسبعين عاما، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وخلف تشارلز “73 عاما” والدته على الفور الخميس لكن مجلس الخلافة اجتمع السبت لإعلان تنصيبه، وكان ابنه ووريث عرشه وليام وعقيلة الملك كاميلا ورئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس من بين من وقعوا على البيان.