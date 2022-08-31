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جنازة غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي تقام السبت

منذ 5 دقائق
ميخائيل جورباتشوف

ميخائيل جورباتشوف

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أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن جنازة آخر زعيم سوفيتي ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي أمس الثلاثاء في موسكو عن 91 عاما، ستقام يوم السبت.

وذكرت إنترفاكس نقلا عن ابنة جورباتشوف أن الجنازة ستقام في قاعة الأعمدة الشهيرة داخل مجلس نقابات موسكو، وهو نفس المكان الذي عُرض فيه جثمان جوزيف ستالين بعد وفاته في عام 1953.

وقال الصحفي أليكسي فنيديكتوف، وهو صديق مقرب لغورباتشوف، في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إن الجنازة ستقام يوم السبت الثالث من سبتمبر أيلول.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق إن الكرملين سيقرر خلال الأربعاء ما إذا كانت الدولة ستنظم جنازة رسمية لغورباتشوف.

كما نقلت وكالة تاس للأنباء عن بيسكوف قوله إن الكرملين سيعلن لاحقا ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين سيحضر الجنازة.

وأرسل بوتين في وقت سابق اليوم الأربعاء تعازيه في برقية إلى عائلة غورباتشوف، بينما أشاد الكرملين بالسياسي الراحل باعتباره رجل دولة استثنائيا ساعد في إنهاء الحرب الباردة، لكنه كان مخطئا للغاية بشأن احتمالية التقارب مع الغرب “المتعطش للدماء”.

    المصدر :
  • رويترز

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