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جندي روسي مخمور يتسبب بانقلاب منظومة S-400 تقدر بـ160 مليون دولار

منذ 11 دقيقة
انقلاب شاحنة عسكرية روسية

انقلاب شاحنة عسكرية روسية

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تسبب جندي مخمور كان جالسا خلف عجلة القيادة تسبب بانقلاب شاحنة تحمل نظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز “S-400″، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.

ووقع الحادث على طريق سريع في منطقة تولا يوم 20 أبريل حوالي الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وظلت الشاحنة التي تحمل نظام صواريخ “S-400” ممددة على جانبها حتى المساء، متسببة بتقييد حركة المركبات على الطريق.

وبحسب وسائل إعلام روسية، لم تنفجر صواريخ “S-400” ولم يصب الجندي الروسي المخمور البالغ من العمر 33 عامًا بأذى باستثناء كسر في ذراعه.

و”S-400″ هو نظام صاروخي روسي جديد مضاد للطائرات، دخل الخدمة في عام 2007، وتبلغ تكلفة الواحدة منه حوالي 160 مليون دولار.

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