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جنرال أمريكي يطالب بترحيل أسر مقاتلي تنظيم الدولة من مخيم الهول

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2022 1:50 صباحًا
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قال الجنرال الأمريكي مايكل “إريك” كوريلا الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط (الاثنين 12-9-2022) إنه ينبغي الإسراع في ترحيل ودمج الآلاف من أفراد أسر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يقبعون في مخيم الهول الذي يديره الأكراد في شمال شرق سوريا.

وأضاف كوريلا، الذي يتولى منصب قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن كثيرين من المقيمين في مخيم الهول من أسر مقاتلي الدولة الإسلامية الذين فروا من الباغوز، آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، في عام 2019 وإن معظمهم من النساء والأطفال.

وقال “علينا أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف لأنه لا يوجد حل عسكري لذلك. الحل الوحيد هو ترحيل هؤلاء الأفراد وإعادة تأهيلهم ودمجهم”.

وأضاف كوريلا، الذي زار المخيم خلال الأيام الماضية، إن نصف السكان البالغ عددهم 54 ألفا من العراقيين وإن 18 ألفا سوريون والباقين، وعددهم 8500، من دول أخرى.

ويقع مخيم  الهول الذي يضم أكثر من  65 ألف شخص، على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في محافظة الحسكة شمال سوريا، بالقرب من الحدود السورية العراقية.

اللاجئون هم بشكل رئيسي من النساء والأطفال المنحدرين من عدّة دول أوّلها سوريا والعراق.

وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وكان المخيم شهد أعمال عنف متفرقة مما يجعل من زيارة كوريلا إشارة قوية على الدعم الأمريكي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” التي تكافح للسيطرة على المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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