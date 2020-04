جنرال أمريكي يفضح قدرات القمر الإيراني “نور 1”.. الكاميرا بالمقلوب!

جون دبليو الذي فضح الأمر عبر نشره تغريدة تحدث فيها عن الكاميرا المركبة على الصاروخ فهي من نوع ويب عادي جدا وتم تركيبها بالمقلوب.

وأعلن عبر حسابه في تويتر قائلا: “تستمر قيادة القضاء تعقب الأهداف التي حملها الصاروخ الإيراني، مشيرا إلى قول إيران إن لديها قدرات تصويرية، في الواقع الكاميرا المركبة هي كاميرا ويب ومن غير المحتمل أن توفر أي معلومات استخباراتية.

@US_SpaceCom continues to track 2 objects @PeteAFB’s @18SPCS associated w/#space launch from Iran, characterizing NOUR 01(#SATCAT 45529) as 3U Cubesat. Iran states it has imaging capabilities—actually, it’s a tumbling webcam in space; unlikely providing intel. #spaceishard

— Gen. Jay Raymond (@SpaceForceCSO) April 25, 2020