جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!

حذر رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس، الإسرائيليين من تداعيات ما ينتظرهم في حال نفذوا هجومهم البري على غزة، مؤكدا أنه في حال حصل فإن الخسائر الإسرائيلية ستكون “فادحة للغاية”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي سيواجه أنفاقا وغرفا تحتوي على عبوات ناسفة، عليك تطهير كل مبنى، كل طابق، كل غرفة، كل قبو، كل نفق، الخسائر المدنية لا مفر منها، والخسائر الإسرائيلية الفادحة تنتظرنا أيضا”.

وبحسب “سي بي سي”، قال بتريوس الذي تولى قيادة حربي العراق وأفغانستان إنه فوجئ بالهجوم، لكنه فوجئ أكثر من “عدم وجود وعي بما كان يتم التخطيط له”.

وأضاف أن ما حصل يؤكد “تحسنا كبيرا في الأمن العملياتي لحماس”، مشيرا إلى أن “استخدام حماس المبتكر للذخائر والقدرات من شأنه أن يخفض بشكل كبير، القدرة الإسرائيلية على رؤية ما يدور حول هذا السياج الحديدي الهائل الذي تم إنشاؤه”.

وأكمل: “إذا كانت مهمة الجيش الإسرائيلي هي تدمير حماس، فالسؤال هو: ماذا ستفعل بغزة بمجرد استعادتها، سيكون هناك فراغ في السلطة بغزة لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهله”، متابعا: “هذا قرار صعب للغاية، من الواضح أنه لا يمكنك الدخول وتدمير البنية التحتية لحماس ثم المغادرة، لأنهم سيعيدون تأسيس أنفسهم مرة أخرى”.

في السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد “علينا أن نعترف بألم ورأس منحني..لقد فشلنا.. فشلنا في تنفيذ عقد مكتوب بالدم ووقع الآن بالدم”.