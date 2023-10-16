الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!

منذ 9 دقائق
رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس

رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس

A A A
طباعة المقال

حذر رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس، الإسرائيليين من تداعيات ما ينتظرهم في حال نفذوا هجومهم البري على غزة، مؤكدا أنه في حال حصل فإن الخسائر الإسرائيلية ستكون “فادحة للغاية”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي سيواجه أنفاقا وغرفا تحتوي على عبوات ناسفة، عليك تطهير كل مبنى، كل طابق، كل غرفة، كل قبو، كل نفق، الخسائر المدنية لا مفر منها، والخسائر الإسرائيلية الفادحة تنتظرنا أيضا”.

وبحسب “سي بي سي”، قال بتريوس الذي تولى قيادة حربي العراق وأفغانستان إنه فوجئ بالهجوم، لكنه فوجئ أكثر من “عدم وجود وعي بما كان يتم التخطيط له”.

وأضاف أن ما حصل يؤكد “تحسنا كبيرا في الأمن العملياتي لحماس”، مشيرا إلى أن “استخدام حماس المبتكر للذخائر والقدرات من شأنه أن يخفض بشكل كبير، القدرة الإسرائيلية على رؤية ما يدور حول هذا السياج الحديدي الهائل الذي تم إنشاؤه”.

وأكمل: “إذا كانت مهمة الجيش الإسرائيلي هي تدمير حماس، فالسؤال هو: ماذا ستفعل بغزة بمجرد استعادتها، سيكون هناك فراغ في السلطة بغزة لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهله”، متابعا: “هذا قرار صعب للغاية، من الواضح أنه لا يمكنك الدخول وتدمير البنية التحتية لحماس ثم المغادرة، لأنهم سيعيدون تأسيس أنفسهم مرة أخرى”.

في السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد “علينا أن نعترف بألم ورأس منحني..لقد فشلنا.. فشلنا في تنفيذ عقد مكتوب بالدم ووقع الآن بالدم”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

علما السويد وتركيا
تركيا ترجئ دعم طلب السويد الإنضمام لحلف الأطلسي
مظاهرات في أوروبا دعما لغزة - أرشيفية
طوفان الأقصى
مظاهرات بمشاركة الآلاف دعما للفلسطينيين في مدن أميركية
جانيت يلين
يلين: من المبكر التكهن بالتداعيات الاقتصادية للتصعيد في غزة

الأكثر قراءة

إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
تقرير هام لصحيفة روسية يكشف استعدادات إسرائيل وحزب الله.. هل اقتربت الحرب فعلاً؟
عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين