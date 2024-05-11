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جنرال أوكراني كبير يتوقع تقدماً للقوات الروسية قبل وصول إمدادات الأسلحة

منذ 50 دقيقة
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قال الجنرال أوليسكندر بافليوك قائد القوات البرية الأوكرانية إنه يتوقع أن تدخل الحرب المستمرة مع روسيا منذ 26 شهرا مرحلة حاسمة خلال الشهرين المقبلين مع محاولة موسكو استغلال التأخير في توريد إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وأضاف بافليوك في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست نشرت يوم الجمعة “روسيا تعلم أننا إذا تلقينا ما يكفي من الأسلحة في غضون شهر أو شهرين، فإن الوضع قد ينقلب ضدها”.

وتباطأت إمدادات الأسلحة الأمريكية لعدة أشهر بينما تعطلت حزمة المساعدات التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب اختلافات حولها داخل الكونجرس لكن تم إقرار هذا الإجراء أواخر الشهر الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى إمدادات من الأسلحة المهمة “في الوقت المناسب”.

أجرى بافليوك هذه المقابلة قبل الهجوم الروسي يوم الجمعة على مناطق في خاركيف بشمال شرق البلاد.

وذكرت مجلة إيكونوميست أن بافليوك يعتقد أن موسكو ستواصل التركيز على تقدمها البطيء في منطقتي لوجانسك ودونيتسك في الشرق.

وقال بافليوك إن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى المزيد من الدفاعات الجوية وإن من المتوقع أن تتسلم مجموعة من الطائرات إف-16 المقاتلة.

    المصدر :
  • رويترز

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