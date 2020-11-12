استمع لاذاعتنا

جنرال إثيوبي يتحدث عن “مجزرة مروعة”… رموا جثثهم عارية للذئاب

منذ ساعة واحدة
الجيش الاثيوبي

الجيش الاثيوبي

A A A
طباعة المقال

في وقت يشتد القتال بين أديس أبابا والولاية المتمردة، اعلن الجنرال باتشا ديبيلي للصحفيين بعد زيارته لولاية تيغراي إن “الجبهة الشعبية” استخدمت أساليب مروعة لتدمير الجيش الوطني الإثيوبي، حيث أقامت حفلا للجيش واختطفت ضباطا عسكريين كبار، وقطعت الاتصالات اللاسلكية لتعطيل التسلسل القيادي.

ولفت المسؤول العسكري إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي استغلت اليوم الذي يتلقى فيه عناصر الجيش الرواتب واستولت عليها ووزعتها على مقاتليها، ولم يتمكن الجيش من الحصول على الطعام والماء لمدة ثلاثة أيام.

وقال ديبيلي إن جنود جبهة تحرير أورومو شاركوا في المجزرة المروعة التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لكن جنود الجيش الوطني الإثيوبي قاتلوا حتى النهاية، وقد تم إلقاء جثثهم عراة لتأكلهم الذئاب البرية، وفق تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أعلن اليوم الخميس، أن الجيش الوطني عثر على جثث من أفراده وقد تم تقييدهم وإطلاق النار عليهم في ولاية تيغراي، بحسب “وكالة إينا”.

    المزيد من أخبار العالم

    العثور على جندي إسرائيلي مقتولاً بالرصاص
    العثور على جندي إسرائيلي مقتولاً بالرصاص
    غوتيريش
    غوتيريش يحذر من اندلاع الحروب في زمن كورونا
    السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت
    واشنطن: إيران ستدفع ثمن تمويلها العنف في المنطقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشي حافي القدميين
    لماذا ينصح بالمشي بقدمين حافيتين في الطبيعة؟
    الغدة الدرقية
    علامات تحذيرية لسرطان الغدة الدرقية
    الكلمة الأكثر شهرة في العام 2020
    الكلمة الأكثر شهرة في العام 2020