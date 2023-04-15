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جنرال إسرائيلي: نتنياهو هرب من المشاركة في حرب لبنان الأولى

منذ 58 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس أركان إسرائيلي سابق، السبت، إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء هرب من المشاركة في حرب لبنان الأولى.

ونقلت القناة العبرية “الـ 12″، مساء اليوم السبت، عن الجنرال دان حالوتس، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته في مظاهرة في تل أبيب، أن نتنياهو هارب من المشاركة في حرب لبنان الأولى.

وكان القائد السابق لفرقة الاحتياط في كوماندوز النخبة الإسرائيلي، الجنرال شلومي ريزمان، قد اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتهرب من تنفيذ أوامر عسكرية.

وذكرت القناة العبرية “السابعة”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجنرال شلومي ريزمان وهو ضابط في الاحتياط، قد أوضح أن نتنياهو تهرب من تنفيذ أمر عسكري أثناء تجنيده خلال سنوات الحرب اللبنانية الأولى، في العام 1982.

وأوضح ريزمان أن أحد الضباط كلف بنيامين نتنياهو أثناء حرب لبنان الأولى بمهمة في إطار خدمته بالاحتياط في الوحدة العسكرية، ولم تكن المهمة وفق أهوائه، فتهرب منها واختفى.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تصريحات الجنرال شلومي ريزمان جاءت على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، حينما أوضح أن تهديد عناصر الاحتياط في الجيش بتجميد قوات تطوعهم احتجاجا على خطة إضعاف جهاز القضاء في البلاد هو رفض للخدمة العسكرية.

ونقلت القناة العبرية عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نفيه ما صرح به اللواء شلومي ريزمان، واصفًا ما قاله بأنه “كذب مطلق”، وأن الجنرال ريزمان “لم يكن قائده العسكري، وتم تعيينه قائدا للكتيبة عندما كان نتنياهو يتولى منصب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة”.

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