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جنرال إسرائيلي يكشف عن تهديد نوعي مصدره إيران وسوريا ولبنان

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2023 8:05 مساءً
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية

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قال قائد قاعدة النبطي الجوية الإسرائيلية جلعاد كنان إنّ “التهديد الذي تتعرض له إسرائيل من إيران وسوريا ولبنان لا يتحدّد في كمية الصواريخ بل في نوعيتها”.

وفي تصريحٍ لموقع “واللا” الإسرائيلي، لفت كنان إلى أن التهديد يزدادُ بشكل أكبر”، كاشفاً أن تل أبيب تعملُ بشكلٍ لا لبس فيه على زيادة الأمان وتقليل مخاطر ذلك.

وأضاف: “الهدف ليس الوصول إلى حرب شاملة ونعمل بمحاذاة المخاطر، وتحاول إيران باستمرار إدخال أسلحة متنوعة وعالية الجودة، والتهديدات تداهمنا من جبهات مختلفة.

قصف إسرائيلي يستهدف مستودعات حزب الله

في سياق متصل، هزّ دوي انفجارات عنيفة أرجاء محافظة حمص وسط سوريا في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للذخيرة تابع لحزب الله في مطار الضبعة العسكري، وفقاً لما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدى القصف إلى اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص، وتوجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني السورية لإطفاء الحرائق المشتعلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني سوري أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، فيما قامت الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري بالتصدي للصواريخ الإسرائيلية.

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