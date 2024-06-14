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جنوب أفريقيا.. انتخاب سيريل رامافوزا رئيسا لولاية ثانية

منذ 56 دقيقة
سيريل رامافوزا

سيريل رامافوزا

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انتخب سيريل رامافوزا (71 عاماً) رئيسا لولاية ثانية في جنوب أفريقيا، بأغلبية 283 من أصوات الجمعية الوطنية التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة والمؤلفة من 400 نائب.

وقال القاضي ريموند زوندو الذي ترأس جلسة الانتخاب “أُعلن فخامة سيريل رامافوزا رئيسا منتخبا حسب الأصول” بعد فوزه بفارق شاسع على مرشح حزب “مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية” اليساري الراديكالي جوليوس ماليما الذي حصل على 44 صوتا.

من ناحية أخرى، اتفق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وأكبر منافسيه حزب التحالف الديمقراطي -المؤيد لقطاع الأعمال بقيادة البيض- على العمل معا في حكومة وحدة وطنية جديدة، في تغيير جاء بعد 30 عاما من حكم حزب المؤتمر المنفرد.

ولم يكن من المتصور ذات يوم التوصل لاتفاق بين الحزبين شديدي العداء، وهذا الاتفاق يمثل التحول السياسي الأهم في البلاد منذ أن قاد نيلسون مانديلا حزب المؤتمر إلى النصر بانتخابات عام 1994 التي أنهت نظام الفصل العنصري.

وخسر حزب المؤتمر أغلبيته للمرة الأولى بالانتخابات التي جرت يوم 29 مايو/أيار الماضي، وأمضى أسبوعين في محادثات مع أحزاب أخرى انتهت صباح الجمعة مع انعقاد البرلمان الجديد.

ورشح مشرع من حزب المؤتمر -في الجلسة الأولى للبرلمان الجمعة- الرئيس رامافوزا (زعيم الحزب) لإعادة انتخابه.

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