الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنوب أفريقيا تبيع جرعاتها المتبقية من لقاح "أسترازينيكا"

22 - مارس - 2021
جنوب أفريقيا تسجل إصابات جديدة بكورونا

جنوب أفريقيا تسجل إصابات جديدة بكورونا

A A A
طباعة المقال

أعلنت جنوب إفريقيا، الأحد، عن بيع لقاحات جرعات من لقاح “أسترازينيكا” التي حصلت عليها ولم تستخدمها لدول إفريقية أخرى ، بعد أن أوقفت حملة التطعيم بلقاح “أسترازينيكا”.

وكانت البلاد قد أوقفت التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” خلال شهر فبراير الماضي، بسبب تجربة صغيرة أظهرت أنه يوفر حماية محدودة ضد الإصابة بالسلالة الشائعة من مرض “كوفيد 19” في جنوب إفريقيا.

وفي الوقت نفسه، تلقت جنوب إفريقيا مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، وتنتظر تسلم 500 ألف جرعة أخرى.

وقالت الوزارة إنها عملت في الأسابيع الماضية على ضمان أن تكون جميع الدول الأعضاء، التي يعتبرها فريق شراء اللقاحات بالاتحاد الإفريقي مستقبلة للقاح، قد حصلت على جميع الموافقات والتصاريح المطلوبة لطرح اللقاح على أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان: “يمكن للوزارة أن تؤكد أنها تسلمت الكمية المشتراة بالكامل يوم الاثنين من الأسبوع الماضي”.

وأضافت: “الدفعة الأولى من اللقاح التي تسلمناها ستفيد 9 دول أعضاء، والمتبقي سيسلم هذا الأسبوع ليفيد 5 دول أخرى”، ولم يتحدث البيان عن الأسعار ولم يحدد الدول التي اشترت اللقاح.

وبعد وقف استخدام لقاح “أسترازينيكا”، بدأت جنوب إفريقيا تطعيم العاملين بالقطاع الطبي بلقاح “جونسون أند جونسون”.

وتستهدف البلاد تطعيم 40 مليون شخص، أي نحو ثلثي سكانها، لتحقيق المستوى المطلوب من المناعة المجتمعية.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    بايدن يكشف مفاجأة صادمة عن حالته الصحية!
    أزمة نفط عالمية مع انخفاض إنتاج روسيا الخاضعة للعقوبات
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تهدد بوقف توريد النفط للسوق العالمية في هذه الحالة!!
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    أردوغان يكشف آخر مستجدات استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي