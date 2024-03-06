جنوب أفريقيا تدعو محكمة العدل الدولية لاتخاذ المزيد من الإجراءات تجاه إسرائيل

حثت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية على اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه إسرائيل.

وقالت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء إن جنوب أفريقيا طلبت منها إصدار إجراءات طارئة أخرى تستهدف إسرائيل التي تقول بريتوريا إنها تنتهك الإجراءات الصادرة ضدها بالفعل. وفق وكالة رويترز.

وفي يناير كانون الثاني، أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تقع تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية وأن تضمن عدم ضلوع قواتها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية تحت قيادة الدولة.

وكانت وصفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحلفاء غربيون ما سمته بهذه المزاعم بأنها بلا أساس.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا: إن التهديد بوقوع مجاعة شاملة في قطاع غزة يتحول إلى واقع الآن.