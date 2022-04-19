الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنوب أفريقيا تعلن حالة "الكارثة الوطنية" جراء الفيضانات المدمرة

19 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 12:16 مساءً
آثار الدمار جراء الفيضاانت في جنوب إفريقيا

آثار الدمار جراء الفيضاانت في جنوب إفريقيا (روتيرز)

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أمس الاثنين إن العواصف في بلاده قتلت 443 شخصا على الأقل ولا يزال العشرات في عداد المفقودين لدى إعلانه حالة الكارثة الوطنية.

وقال رامافوسا في خطاب متلفز إن نحو 48 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف أن أمطارا يتراوح منسوبها ما بين 200 و400 مليمتر هطلت على إقليم كوازولو ناتال خلال 24 ساعة اعتبارا من 11 أبريل.

وتسببت الأمطار في أضرار جسيمة للطرق والجسور والمنازل كما عطلت إمدادات الغذاء والوقود. وقال رامافوسا إن ما يقدر بنحو 40 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات.

وأضاف: “هذه كارثة إنسانية تستدعي بذل جهود إغاثة ضخمة وعاجلة. ولا تزال حياة آلاف الأشخاص وصحتهم ورفاهيتهم معرضة للخطر”.

وأغلق ميناء ديربان، وهو أحد أكبر موانئ الشحن في أفريقيا، بينما لم تكن هناك كهرباء أو مياه جارية في بعض المناطق.

وقال رامافوسا: “لا يزال يتعين إجراء تقييم شامل للتكلفة الاقتصادية لهذه الفيضانات، لكن من الواضح أنها ستصل إلى مليارات الراندات لإعادة بناء البنية التحتية وفقدان الإنتاج”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد
    الهيئة العليا للانتخابات: الناخبون أيدوا دستوراً يمنح الرئيس التونسي صلاحيات كبيرة
    الجنيه المصري
    صندوق النقد يطالب مصر بتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليص دور الدولة
    جو بايدن
    مستشار اقتصادي: بايدن لا يخطط لمواصلة السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟