الأحد 18 صفر 1445 ﻫ - 3 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنوب أفريقيا تعلن نتائج التحقيق بشأن شحن أسلحة لروسيا

منذ ساعة واحدة
السفينة الروسية الغامضة

السفينة الروسية الغامضة

A A A
طباعة المقال

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الأحد، إن تحقيقا في ما أثارته الولايات المتحدة عن أن سفينة روسية نقلت أسلحة من جنوب أفريقيا إلى روسيا في أواخر العام الماضي خلص إلى عدم وجود أدلة على ذلك.

وأضاف رامابوسا في خطاب إلى الأمة “ثبت أن جميع المزاعم عن إمداد روسيا بالأسلحة غير صحيحة”.

وتابع “لم يُمنح أي تصريح لتصدير الأسلحة ولم تصدَّر أي أسلحة”.

وأثار السفير الأمريكي لدى جنوب أفريقيا روبن بريجيتي هذه الاتهامات، التي تسببت في خلاف دبلوماسي، خلال مؤتمر صحفي في مايو أيار قال فيه إن سفينة الشحن الروسية “ليدي آر” شحنت أسلحة من قاعدة بحرية بالقرب من كيب تاون في ديسمبر كانون الأول.

وأثارت هذه الاتهامات تساؤلات بشأن موقف جنوب أفريقيا المعلن المتمثل في عدم الانحياز فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف من عقوبات غربية محتملة.

وسارع المسؤولون في جنوب أفريقيا لرفض هذه الاتهامات وأجرت حكومة رامابوسا تحقيقا مستقلا قاده قاض متقاعد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسعار الأغذية في فرنسا
توقعات بتراجع تضخم أسعار الأغذية في فرنسا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يعلن تعيين رستم أميروف وزيرا للدفاع
طائرة مسيرة- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
حريق بمنطقة كورسك الروسية إثر هجوم بمسيّرة أوكرانية

الأكثر قراءة

زياد الرحباني
زياد الرحباني يطلّ بعد غياب
مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
مايكل راتني
السفير الأمريكي في السعودية يزف للسعوديين بشرى جديدة