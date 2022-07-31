جنوب إفريقيا.. التأكيد على قرار تنحي المسؤولين المتهمين بالفساد

قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا اليوم الأحد إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم قرر الإبقاء على قراره الذي يفرض على أي شخص يُتهم بالفساد أو جرائم أخرى التنحي عن منصبه أثناء التحقيق.

ويريد أعضاء فصيل في الحزب موال للرئيس السابق جاكوب زوما، الذي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد وينفي ارتكاب أي مخالفات، إلغاء هذا القرار بحجة أنه يستخدم لاضطهاد المعارضين السياسيين بتهم ملفقة.

جاءت تصريحات رامابوسا في كلمة ألقاها في ختام مؤتمر للسياسة الوطنية استمر ثلاثة أيام اجتمعت خلالها وفود من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من أنحاء البلاد معا لأول مرة منذ خمس سنوات.

وقال “الرأي الغالب للمؤتمر هو الإبقاء على أحكام التنحي لتعزيز نزاهة الحركة وقيادتها”، وقوبل كلامه بتصفيق حاد.

ويتخذ رامابوسا موقفا متشددا من الفساد منذ توليه زعامة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في ديسمبر كانون الأول 2017.