السبت 4 شوال 1445 ﻫ - 13 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنوب تركيا.. مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تلفريك

منذ ساعة واحدة
تلفريك

تلفريك

A A A
طباعة المقال

ذكر مكتب الحاكم المحلي ومحطات بث أن شخصا لقي مصرعه وأصيب سبعة آخرون أمس الجمعة في إقليم أنطاليا بجنوب تركيا بعد اصطدام كابينة عربة تلفريك بعمود مكسور.

وقال مكتب الحاكم في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس إن المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كما تم تعليق 24 كابينة في الهواء.

وذكر المكتب أن وحدات الإنقاذ الطارئة قامت بإجلاء 40 شخصا من سبع كبائن للتلفريك، وتستمر الجهود لإجلاء 134 شخصا تقطعت بهم السبل في كبائن أخرى.

وتم إرسال طائرات هليكوبتر ومركبات أخرى إلى مكان الحادث لجهود الإخلاء من خط التلفريك.

وفقا للمعلومات الموجودة على موقع شركة التلفريك على الإنترنت، يحتوي التلفريك على 36 كابينة تتسع كل منها لستة أشخاص، ويستغرق الصعود إلى منشأة تونيك تيبي مع إطلالات شاملة على مدينة أنطاليا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شعار حركة حماس
غزة تحت النار
حماس تندد: قصف مخيم النصيرات حلقة جديدة من "حرب الإبادة" الإسرائيلية
جو بايدن
بايدن: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل
من داخل إحدى مشافي غزة (شبكة القدس الإخبارية)
غزة تحت النار
إسرائيل تمنع مستلزمات طبية عن غزة: تقرير منظمة دولية يكشف التفاصيل

الأكثر قراءة

وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين
وزير لبناني يحذر من وجود عشرين ألف مقاتل ينتظرون القرار الأميركي!
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
حل مهم جداً جداً في ملف النزوح السوري.. ميقاتي يكشف ساعة الصفر!
ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الاميرة رجوة الحسين
بالصورة.. التفاعل مستمر بعد إعلان خبر حمل الأميرة رجوة الحسين