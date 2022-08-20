جنودٌ في كوريا الشمالية يبكون بشدّة بعد شفاء زعيمهم من الحمّى (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر جنودًا من كوريا الشمالية يبكون بكاءً شديدًا، تأثرًا بخطاب زعيمهم “كيم جونغ أون”.

ووفقا للّقطات التي بثها التلفزيون الحكومي في بيونغ يانغ، ظهر الزعيم الكوري الشمالي وسط الفرق الطبية التي ساعدت في مكافحة كورونا داخل البلاد، حيث أشاد بجهودهم.

وظهر الجنود وهم يبكون بشدة تأثرًا بخطاب كيم، خاصة أنه أول لقاء له عقب شفائه من الحمى التي كان قد أعلن عن إصابته بها.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في أيار الماضي، تفشي وباء كورونا في البلاد، فيما أشارت وسائل إعلام إلى إصابة الزعيم الكوري الشمالي بحمى خلال الأيام الماضية.

عناصر الفرق الطبية تبكي بشدة تأثراً بخطاب زعيم #كوريا_الشمالية — القبس (@alqabas) August 19, 2022

وفي وقت سابق من شهر آب، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن كوريا الشمالية ألغت إلزامية استخدام الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي الأخرى، مع إعلان الزعيم “كيم جونج أون” الانتصار على جائحة كوفيد -19، وذلك بعد ثلاثة أشهر من أول اعتراف لها بتفشي الفيروس في البلاد.

وترأس كيم اجتماعًا بشأن فيروس كورونا، وأمر برفع الحد الأقصى من إجراءات مكافحة الوباء المفروضة في مايو أيار، مضيفًا أن كوريا الشمالية يجب أن تحافظ على “حاجز فولاذي قوي لمكافحة الوباء”.

وفي ظل التحول إلى نظام “عادي” لمكافحة الوباء من نظام “المستوى الأعلى”، ألغت كوريا الشمالية إلزامية وضع الكمامات والقواعد الأخرى في جميع المناطق باستثناء المناطق الحدودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية.