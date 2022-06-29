جنود إسرائيليون يقتلون مسلحا فلسطينيا في اشتباك بالضفة الغربية

ذكر مسؤولون فلسطينيون أن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا في مدينة جنين بالضفة الغربية‭‭ ‬‬المحتلة اليوم الأربعاء، في أحدث حلقة في سلسلة اشتباكات.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن أحد رجالها “ارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لحي مراح في مدينة جنين فجر اليوم”، حيث تصاعدت المداهمات العسكرية بعد أن نفذ رجال من المنطقة عدة هجمات في الشوارع أسقطت قتلى إسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته، التي كانت تنفذ “أنشطة لمكافحة الإرهاب”، ردت بالذخيرة الحية على عدد من الفلسطينيين المشتبه بهم الذين ألقوا عبوات ناسفة عليهم.

وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في 2014 ولم تظهر أي بوادر على استئنافها.

ومن المتوقع أن يجتمع القادة الإسرائيليون والفلسطينيون على نحو منفصل الشهر المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للمنطقة.