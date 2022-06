فيديو جنوني.. صاروخ روسي يحلق قريباً من محطة نووية أوكرانية!!

نشرت شركة “Energoatom” والتي تدير المحطات النووية الأوكرانية، مقطع فيديو جنوني كاد أن يسبب كارثة مروعة في أوكرانيا وعموم الدول المحيطة بها.

ويظهر في المقطع المصور الذي رصدته كاميرات المراقبة التابعة للشركة، تحليق صاروخ روسي على ارتفاع منخفض للغاية فوق محطة للطاقة النووية، مهددا بوقوع كارثة “نووية”.

وحسب موقع “بريفادا” فقد شق الصاروخ طريقه من جنوب أوكرانيا إلى شمالها، ومن المحتمل أن يكون قد استهدف العاصمة كييف، والتي تعرضت لقصف روسي في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

واستهدفت ضربات روسية في ساعة مبكرة من صباح الأحد مجمعا سكنيا في العاصمة الأوكرانية، التي لم تتعرض للقصف الروسي منذ نحو ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي اجتمع فيه زعماء العالم في أوروبا لمناقشة فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وفقا لـ”فرانس برس”.

وأضافت “أي ضرر لوحدة الطاقة النشطة سيكون له عواقب وخيمة للغاية وقد يهدد العالم بكارثة نووية مروعة”.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن الضربة الروسية على العاصمة، تهدف إلى “ترهيب الأوكرانيين” قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد بين 28 و30 يونيو.

من جهته اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربات الصاروخية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد مثال على الهمجية الروسية.

وأضاف في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ألمانيا “إنها (تظهر) مزيدا من همجيتهم”.

ويحضر بايدن قمة مجموعة الدول السبع التي تبدأ اليوم الأحد في منتجع بجبال الألب وتستمر لمدة ثلاثة أيام

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الأحد إن مجموعة الدول السبع ستعلن حظرا على واردات الذهب الروسي يوم الثلاثاء، في إطار الجهود الجارية لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا وعرقلة محاولات التملص من العقوبات الغربية.

وقال المسؤول إن بريطانيا والولايات المتحدة ستعلنان هذه الخطوة الأحد يليها إعلان رسمي يوم الثلاثاء.

وأضاف “الرئيس (الأمريكي) وغيره من قادة مجموعة السبع سيواصلون العمل لمحاسبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. اليوم تعلن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن قادة مجموعة السبع سيحظرون واردات الذهب الروسي. وسيكون الإعلان الرسمي يوم الثلاثاء”.

