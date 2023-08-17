جهاز الأمن السويدي يرفع مستوى التحذير من الإرهاب

قال جهاز الأمن السويدي (الخميس 17-8-2023) إنه رفع تقييمه لمستوى التهديد في البلاد إلى أربعة على مقياس من خمسة مستويات وسط تصاعد التوتر في العالم بشأن حرق نسخ من المصحف في الدولة الاسكندنافية.

وأوضح جهاز الأمن في بيان “التهديد ضد السويد تغير تدريجيا وتزايد التهديد بوقوع هجمات من قبل أطراف إسلاموية عنيفة خلال العام”.

وأضاف الجهاز أن السويد تحولت من كونها هدفا مشروعا للهجمات الإرهابية إلى اعتبارها هدفا له أولوية.

وشهدت السويد والدنمرك المجاورة عددا من الاحتجاجات في الآونة الأخيرة جرى خلالها حرق نسخ من “المصحف الشريف” أو غير ذلك من الأنشطة المناهضة للإسلام، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في البلدان المسلمة ومخاوف من شن هجمات في الداخل.