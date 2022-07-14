الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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جهنم تنتظر العالم إذا لم يقبل الغرب بشروط بوتين بشأن أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنه إذا لم يستجب زعماء العالم لمقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا، فسيندلع الجحيم في العالم.

وأضاف رئيس صربيا: “أعرف ما ينتظرنا. بمجرد أن ينتهي فلاديمير بوتين من العمل في سيفيرسك وباخموت وسوليدار، ومن ثم الخط الثاني: سلافيانسك – كراماتورسك – أفدييفكا، سيقوم بطرح مقترحاته. إذا لم يتم قبولها، وهم لا يعتزمون قبولها، فسنتوجه إلى الجحيم”.

ولم يكشف الرئيس الصربي، أية تفاصيل عن المقترحات التي تحدث عنها.

في وقت سابق أكد الرئيس فوتشيتش، أن الأزمة في أوكرانيا هي حرب عالمية يحارب فيها الغرب ضد روسيا بمساعدة جنود أوكرانيين.

وصرح فوتشيتش في مقابلة على تلفزيون “بينك”: “يجب أن نفهم أنه عندما تكون هناك حرب عالمية، اتركوا الأحاديث عن أن هذه حرب إقليمية أو محلية. العالم الغربي بأكمله يحارب ضد روسيا من خلال الأوكرانيين، هذا صراع عالمي. لا ينقص إلا صراع كبير على أراضي آسيا”.

وأشار الزعيم الصربي إلى أن الوضع في أوكرانيا يؤثر أيضا على البلقان، لكنه أكد أن صربيا ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على السلام في المنطقة.

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