الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023 |
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جهود "الحلّ" مستمرة.. مباحثات مرتقبة لأردوغان مع بوتين وزيلينسكي

منذ 26 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، في اتصالَيْن هاتفيَّين منفصلَين، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سبل حل الأزمة بين البلدين.

فقد أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مساء الثلاثاء، أن الرئيس أردوغان سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين ثم الرئيس زيلينسكي، مضيفًا: “وبعبارة أخرى، نواصل الحفاظ على هذه الدبلوماسية المكثفة مع كلا الجانبين”، ومشيرًا إلى أن “الدولة الوحيدة التي يمكنها فعل ذلك في هذا الحدث وفي نطاقه هي تركيا في الوقت الحالي”.

كما أكد قالن أن الرئيس أردوغان بذل جهوداً كبيرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية لعقد لقاء بين زعيمي البلدين، وأن جهوده ما زالت مستمرة.

بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة “سبوتنيك” أن المحادثة بين رئيسي روسيا وتركيا، من المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عدّة، من بينها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

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