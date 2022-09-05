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جواد أوجي: العالم بحاجة إلى المزيد من النفط الإيراني

منذ 41 دقيقة
وزير النفط الإيراني جواد أوجي

وزير النفط الإيراني جواد أوجي

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نقلت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية الاثنين عن وزير النفط جواد أوجي، “قوله إن العالم في حاجة إلى المزيد من النفط الإيراني وإن بلاده مستعدة للعب دور في إمداده بالخام بعيدا عن الإعتبارات السياسية”.

وفي بيان صدر بعد اجتماع مجموعة أوبك+ الذي قرر خفضا طفيفا في إنتاج النفط، قال أوجي إن الأوضاع الحالية في السوق تحتاج “لدراسة متأنية” وإن التعاون داخل التحالف النفطي يساعد المستهلكين حول العالم.

وأضاف قائلا “لقد أعلنا دوما أننا مستعدون للإسهام بدورنا في المعروض من النفط والمنتجات النفطية وتحسين أمن الطاقة في العالم بتفادي تسييس النفط والاستخدام السياسي للطاقة.”

    المصدر :
  • رويترز

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