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جوتيريش التقى رئيسي وناقش معه قضايا حقوق الإنسان

منذ 35 ثانية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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قال متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش التقى مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك أمس الخميس 23 سبتمبر\ايلول وناقش معه قضايا حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين إن المنظمة قلقة إزاء “التقارير عن مواجهة الاحتجاجات السلمية بالاستخدام المفرط للقوة، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى”.

وأضاف دوجاريك “ندعو قوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، ونناشد الجميع ممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد”.

    المصدر :
  • رويترز

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