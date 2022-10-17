جوتيريش يدعو إلى إنهاء القتال في إثيوبيا والعودة إلى محادثات السلام

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين، إن المنظمة دعت إلى الإنهاء الفوري للعدوان في إقليم تيجراي الإثيوبي والعودة إلى محادثات السلام، وحث جميع الأطراف على حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي.

وأضاف جوتيريش، متحدثا إلى الصحفيين في الأمم المتحدة بعد يوم واحد من طلب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وقف فوري لإطلاق النار، أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي بكل صورة ممكنة لإنهاء “كابوس” الشعب الإثيوبي.

هذا وقال مصدران أحدهما دبلوماسي والآخر من المساعدات الإنسانية إن القوات الحكومية الإثيوبية والقوات المتحالفة معها استولت على شيري إحدى أكبر مدن إقليم تيجراي في شمال البلاد من قوات الإقليم.

وتقاتل قوات الحكومة الاتحادية الإثيوبية وقوات حليفة لها، ومنها جيش إريتريا، قوات تيجراي من حين إلى آخر منذ عام 2020.

وأودى الصراع بحياة آلاف المدنيين وشرد الملايين الذين يواجه مئات الآلاف منهم الآن مجاعة محتملة.