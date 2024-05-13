جورجيا.. احتجاجات ضد مشروع قانون الوكلاء الأجانب والشرطة تفرق المتظاهرين

كشفت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الاثنين أن الشرطة في جورجيا بدأت في إبعاد متظاهرين تجمعوا في احتجاج خلال الليل عند البرلمان في العاصمة تفليس قبل مناقشة المشرعين فيه لمشروع قانون الوكلاء الأجانب الذي تسبب في أزمة سياسية.

وتعهد اراكلي كوباخيدزه رئيس وزراء جورجيا أمس الأحد بالمضي في مساعي إقرار القانون بعد أن احتشد معارضون للمشروع في أحد أكبر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في 1991.

ودعت المعارضة في جورجيا المحتجين على مشروع القانون إلى تنظيم احتجاج طوال الليل خارج البرلمان لمنع المشرعين من الدخول اليوم الاثنين لبدء المداولات حول القراءة الثالثة لمشروع القانون.

ونقلت وكالة تاس عن شهود أن الشرطة بدأت في إبعاد المتظاهرين من مداخل البرلمان مما أدى لبعض المناوشات.

ويطالب مشروع القانون المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج بالتسجيل بصفتها من “الوكلاء لنفوذ أجنبي” وإلا ستتعرض لفرض غرامات عليها.

وترى دول غربية ومعارضون في جورجيا أن مشروع القانون استبدادي ومستلهم من روسيا التي تستخدم قانونا شبيها منذ 2012 قال منتقدون لبنوده إنه ساعد الكرملين على قمع معارضيه.