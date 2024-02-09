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جورجيا.. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار

منذ ساعة واحدة
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قتل 4 أشخاص في إطلاق نار بسوق في جورجيا اليوم الجمعة 9 شباط/فبراير الجاري، وفق وكالة رويترز.

وأعلنت وزارة الداخلية في جورجيا إن مسلحا قتل أربعة أشخاص وأصاب آخر اليوم الجمعة بعدما فتح النار في سوق بمدينة روستافي التي تبعد 20 كيلومترا عن العاصمة تفليس.

وأعلنت الوزارة في بيان إلقاء القبض على المسلح، مشيرة إلى أن أحد القتلى والمصاب من أقاربه.

وتعتبر قائع إطلاق الرصاص نادرة نسبيا في جورجيا، غير أنه في يناير كانون الثاني 2023، قتل جندي سابق خمسة أشخاص وأصاب خمسة آخرين عندما أطلق النار من شرفة شقته قبل أن ينتحر.

    المصدر :
  • رويترز

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