"جوزيب بوريل": إسبانيا وأيرلندا تعتزمان الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو

ذكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء أمس الخميس أن إسبانيا وأيرلندا ودولا أخرى بالاتحاد الأوروبي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو أيار.

وجاءت تصريحات بوريل قبل تصويت متوقع في الأمم المتحدة اليوم الجمعة على طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في مارس آذار إن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا اتفقت على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، باعتبار أن حل الدولتين ضروري لتحقيق سلام دائم.

وردا على سؤال لمحطة الإذاعة الإسبانية (آر.إن.إي) عما إذا كان الحادي والعشرين من مايو أيار هو الموعد الذي ستعترف فيه إسبانيا وأيرلندا إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، أكد بوريل ذلك مشيرا إلى سلوفينيا أيضا.

وأضاف “هذا عمل رمزي ذو طبيعة سياسية. أكثر من مجرد اعتراف بدولة، سيعترف بإرادة تلك الدولة (الفلسطينية) في الوجود”، مضيفا أن بلجيكا وبلدانا أخرى ستتخذ القرار ذاته على الأرجح.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في وقت سابق إن قرار الاعتراف بدولة فلسطينية اتُخذ، دون تحديد موعد إعلانه.

وتزايدت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي تهدف إلى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد أن شنت هجوما داميا عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتقول إسرائيل إن خطة الاعتراف بدولة فلسطينية تمثل “جائزة للإرهاب” من شأنها أن تقلص فرص التوصل لحل للصراع في غزة عبر التفاوض.

ومن المنتظر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي “لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر.تي.إي) أمس الخميس أن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تنتظر التصويت وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على نحو مشترك في 21 مايو أيار.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية على طلب للتعليق حتى الآن. ولم يصدر تعليق فوري على الموعد من الدول الأخرى.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب هذا الأسبوع إن سلوفينيا ستعترف بدولة فلسطينية بحلول منتصف يونيو حزيران.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية