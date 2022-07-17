جوزيب بوريل حول العقوبات: ظهور النتائج يحتاج لـ"صبر استراتيجي"

مع بدء العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، هلت مجموعة من سلسلة عقوبات متتالية على روسيا في محاولة لاجبارها عن التراجع العسكري، في وقت تنقسم فيه الآراء بين دول القارة حول مدى صحّة الإجراءات الأوروبية بحق روسيا، أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على فعالية العقوبات الغربية، لافتا إلى أن ظهور النتائج يحتاج لـ”صبر استراتيجي”.

ورأى بوريل أن روسيا أصبحت غير قادرة على تصدير نفطها إلا بتطبيق خصومات عالية على كل برميل، مشيراً إلى أن النفط الروسي يباع أقل من السعر العالمي بنحو 30 دولارا للبرميل.

وأضاف المسؤول الأوروبي في حديث للصحافيين أن خفض اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية أمر مهم للغاية رغم تكاليفه العالية وتأثيراته السلبية، في حين اعتبر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أخطأ حينما أعتقد أن أوروبا لن تطبق عقوبات جدية في حال توغله بأوكرانيا.

وأتت هذه التطورات قبيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بهدف تشديد الضغط على موسكو، وبحث فرض عقوبات جديدة.

ووفق المعلومات، سيتعين على الوزراء الأوروبيين النظر في أمور عدة، بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا.

فيما يهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد، بدورها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أوروبي كبير أنه لا يتوقع اتخاذ أي قرار خلال مناقشة أولية في بروكسل بشأن هذه العقوبات الجديدة.

إلا أن معلومات أخرى أشارت إلى أن بعض الدول تريد من الاتحاد فرض عقوبات تمس قطاع الغاز الروسي، في حين لا تدعم معظم الدول مثل هذه الخطوة.

بالمقابل، تؤكد روسيا أن رفع العقوبات عنها هو الطريقة الأمثل لحلحلة مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التي ضربت العالم مؤخراً.