جوزيب بوريل: علينا أن نقرر أي دولة ستتولى مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر

أبدى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء 31 يونيو/كانون الثاني، عن أمله في أن يتم في وقت لاحق تحديد الدولة العضو التي يمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي القادمة لحماية السفن في البحر الأحمر.

وأضاف أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف فبراير شباط.

وقال قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي “علينا أن نقرر أي دولة ستتولى القيادة وأين سيكون المقر الرئيسي وما هي الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء”، مضيفا أنه يأمل في تحديد الجهة التي ستتولى القيادة اليوم.

وتابع بوريل “لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد (الأمر).. آمل أن يتم إطلاق المهمة في 17 (فبراير)”.

وأضاف أن العملية ستسمى أسبيديس، “التي تعني الحامي”.