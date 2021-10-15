جوزيب بوريل: مستعد لاستقبال الإيرانيين في بروكسل ولكن الوقت ينفد!

أبدى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة “استعداده” لاستقبال مسؤولين إيرانيين في بروكسل، لكنه دعا إيران في الوقت نفسه إلى عدم إضاعة مزيد من الوقت والعودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي.

وصرح بوريل لصحافيين في واشنطن “أعلم أن الإيرانيين يريدون في شكل ما محادثات مسبقة معي بوصفي منسقاً، ومع بعض الأعضاء الآخرين في مجلس” اتفاق 2015 حول النووي الإيراني، مضيفاً “أنا مستعد لذلك، لكن الوقت ينفد” لإنقاذ الاتفاق.

وزار مفاوض الاتحاد الاوروبي المكلف الملف انريكي مورا طهران الخميس حيث حض الحكومة الإيرانية على استئناف المفاوضات المعلقة منذ يونيو (حزيران).

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن “الجانبين توافقا على مواصلة المحادثات” في بروكسل “خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف بوريل “لا يمكنني أن أعطي تاريخاً محدداً. انا مستعد لاستقبالهم إذا كان ذلك ضرورياً”، علماً أنه أجرى محادثات الخميس في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتابع “لا أقول إن الأمر ضروري جدا، ولكن علي ان اثبت نوعا من الصبر الاستراتيجي في هذا الصدد، لأنه لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالفشل”.

وسبق أن انسحبت واشنطن أحادياً من الاتفاق الدولي وأعادت فرض عقوبات على طهران. وفي المقابل، تنصلت إيران في شكل تدريجي من القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق.

وكانت محادثات فيينا غير المباشرة بين واشنطن وطهران بدأت في إبريل (نيسان) عبر وساطة الأطراف الآخرين الذين وقعوا الاتفاق، أي الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. لكن المفاوضات متوقفة منذ يونيو (حزيران) مع انتخاب الرئيس الإيراني الجديد.