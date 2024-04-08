جولة إقليمية لوزير خارجية إيران تشمل سوريا

قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان غادر سلطنة عمان متوجها إلى العاصمة السورية دمشق في إطار جولة إقليمية.

تأتي الزيارة بعد أسبوع من استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق في هجوم إسرائيلي على ما يبدو.

وتتوعد إيران بالثأر لمقتل سبعة من قيادات الحرس الثوري في الهجوم، وقال أحد كبار مستشاري الزعيم الأعلى يوم الأحد إن السفارات الإسرائيلية لم تعد في مأمن.

وبدأ أمير عبد اللهيان جولة إقليمية أمس الأحد من مسقط حيث التقى بمسؤولين عُمانيين وممثل الحوثيين محمد عبد السلام الذي قال إن الحركة المسلحة المدعومة من إيران ستواصل استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال أمير عبد اللهيان خلال تواجده في عمان إن “الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق خطوة جديدة في تصعيد إسرائيل ومحاولتها توسيع نطاق الحرب إقليميا”.

ولا تعلق إسرائيل عادة على الهجمات التي تشنها قواتها على سوريا. وردا على سؤال حول الضربة الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي “إننا لا نعلق على التقارير التي ترد في وسائل الإعلام الأجنبية”.