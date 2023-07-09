جولة تشمل 3 دول.. بايدن يغادر واشنطن متوجهاً إلى لندن

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، واشنطن في جولة تشمل ثلاث دول يشارك خلالها في قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا والتي تهدف لإبداء التضامن مع أوكرانيا في حربها ضد روسيا، في الوقت الذي لم تُقبل فيه كييف بعد عضوا في الحلف.

ستكون المحطة الأولى لبايدن في لندن حيث سيلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقر الحكومة غدا الاثنين ليتوجه بعدها لزيارة الملك تشارلز في قلعة وندسور.

ستكون المحادثات مع الملك، التي من المتوقع أن تتضمن مبادرات تتعلق بالمناخ، فرصة لبايدن للتعرف بدرجة أكبر إلى الرجل الذي خلف والدته الملكة إليزابيث التي توفيت في سبتمبر أيلول الماضي.

كان بايدن قد اجتمع مع الملكة الراحلة في يونيو حزيران 2021 في وندسور حيث ناقشا العديد من القضايا التي لا تزال ذات أولوية قصوى اليوم مثل روسيا والصين.

وسيتوجه بايدن إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس مساء غد الاثنين لإجراء محادثات مع قادة حلف شمال الأطلسي هناك يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويسعى بايدن وزعماء باقي الدول الأعضاء في الحلف إلى إظهار الدعم لأوكرانيا وإعطاء رئيسها فولوديمير زيلينسكي فكرة عما يتعين عليه فعله لنيل عضوية الحلف في المستقبل.

وفي مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) لاستعراض رحلته، حث بايدن على توخي الحذر في الوقت الحالي بشأن مساعي كييف للانضمام إلى الحلف، قائلا إن من الممكن أن ينجر الحلف إلى الحرب مع روسيا بسبب اتفاق الدفاع المتبادل.

وقال بايدن “لا أعتقد بوجود إجماع داخل حلف الأطلسي حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إليه، في هذه اللحظة، في خضم الحرب”.

وقال زيلينسكي إن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف ستبعث برسالة مفادها أن الحلف لا يخشى موسكو. وأضاف في مقابلة أذيعت اليوم الأحد أن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية واضحة في ظل عدم انضمامها إلى الحلف وأن ذلك سيكون أحد أهدافه في فيلنيوس.

وقال زيلينسكي لشبكة (إيه.بي.سي) “سأكون هناك وسأفعل كل ما بوسعي من أجل الإسراع بهذا الحل، إذا جاز التعبير، للحصول على اتفاق مع شركائنا”.

سيكون محور زيارة بايدن إلى ليتوانيا هو الخطاب الذي سيلقيه في جامعة فيلنيوس مساء الأربعاء.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين إن الخطاب سيغطي رؤية بايدن “لأمريكا قوية وواثقة يحيط بها حلفاء وشركاء أقوياء واثقون من أنفسهم لمواجهة التحديات الكبيرة في عصرنا، من العدوان الروسي في أوكرانيا إلى أزمة المناخ”.

أحد أهداف بايدن من رحلته هو أن يظهر للمواطن الأمريكي أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية. وكان بعض منافسيه الجمهوريين في السباق لانتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2024 الرئاسية قد عبروا عن شكوكهم إزاء استراتيجيته.

وتؤيد الغالبية العظمى من الأمريكيين توفير أسلحة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا ويعتقدون أن مثل هذه المساعدات تظهر للصين وخصوم الولايات المتحدة الآخرين إصرارا على حماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وفقا لمسح أجرته رويترز/إبسوس أواخر الشهر الماضي.

وستكون محطة بايدن الأخيرة في هلسنكي حيث سيجري محادثات مع قادة فنلندا، أحدث عضو في الحلف، ويحضر قمة لزعماء الولايات المتحدة ودول الشمال.