جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في الجبل الأسود

يدلي الناخبون في الجبل الأسود بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأحد، والتي ينافس فيها الرئيس المنتهية ولايته ميلو ديوكانوفيتش اقتصاديا تلقى تعليمه في الغرب يتعهد بإخراج البلاد من أزمة كان من تبعاتها حجب الثقة عن حكومتين.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلقها في الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع ظهور أولى النتائج غير الرسمية من منظمي استطلاعات الرأي اعتمادا على عينة من الناخبين بعد حوالي ساعتين.

يسيطر ديوكانوفيتش (61 عاما) على الجبل الأسود منذ 33 عاما سواء من موقع الرئاسة أو رئاسة الوزراء، وذلك منذ بداية انهيار يوغوسلافيا الاتحادية.

ومنافسه هو جاكوف ميلاتوفيتش (37 عاما)، وهو وزير اقتصاد سابق ونائب رئيس حركة “أوروبا الآن”، والذي تعهد بكبح الفساد وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز العلاقات مع كل من الاتحاد الأوروبي وصربيا الشريكة السابقة في جمهورية يوغوسلافيا.

يتهم معارضون منذ فترة طويلة الشيوعي السابق وحزب الاشتراكيين الديمقراطي الذي ينتمي له بالفساد وبعلاقات مع الجريمة المنظمة وبأن الرئيس والحزب يديران الجمهورية الصغيرة، التي تعتمد بشكل أساسي على عائدات السياحة، وكأنها إقطاعية خاصة، وهو ما ينفيانه.

حصل ديوكانوفيتش على 35.37 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في 19 مارس آذار، فيما حصل ميلاتوفيتش على 28.92 بالمئة، وهو ما استلزم جولة ثانية بعدما لم يحصل أي منهما على أغلبية 50 بالمئة، ويتوقع محللون تقارب النتائج في الجولة الثانية.

ويأتي تصويت اليوم في أعقاب عام من اضطراب سياسي أدى إلى انهيار حكومتين بعد التصويت بحجب الثقة ونزاع بين المشرعين وديوكانوفيتش على خلفية رفضه تعيين رئيس وزراء جديد.

وفي 16 مارس آذار، قرر ديوكانوفيتش حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في 11 يونيو حزيران. وعلى الرغم من أن المنصب الرئاسي في الجبل الأسود شرفي إلى حد كبير، فإن الفوز في الانتخابات من شأنه تعزيز فرص الحزب الذي ينتمي له الفائز في يونيو حزيران.